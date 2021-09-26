ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

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О дополнительных начислениях гражданам в России сообщили в Пенсионном фонде страны, пишет «ПримПресс».
Ежегодно в стране индексируются пенсии и другие выплаты. За счет этого в 2022 увеличится и сумма материнского капитала. Ранее эта выплата не всегда подпадала под индексацию, поэтому ее размер оставался одинаковым в течение нескольких лет. Но в 2022 году маткапитал проиндексируют на 4 процента (в нынешнем году его пересчитали в сторону увеличения на 3,7 процента).
«Если семья получила сертификат на первого ребенка в 2020 году, а использует в 2021-м, размер составит 483 881,83 рубля, а если использование планируется уже в 2022-м, то сумма увеличится до 503 237 рублей», – пояснили в ПФР.
Стоит обратить внимание на то, что если материнский капитал был использован частично, со следующего года проиндексируют его остаток. Приведем пример. Если на конец 2020 года неизрасходованная его сумма составляла 270 тысяч рублей, после индексации в нынешнем году она увеличилась на 9 990 рублей, а в 2020 году он вырастет еще на 11 200 рублей.
Но если материнский капитал уже израсходован, ни о какой доплате речи быть не может.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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