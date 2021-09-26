Мишустин заявил, что ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей

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В России новые дополнительные выплаты получат некоторые медицинские работники.
Власти решили выплачивать помощь тем врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой помощи, которые заразились COVID-19 при оказании помощи инфицированным пациентам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он уточнил, что на данную выплату из бюджета выделено 3 млрд рублей. Тем медработникам, которые заразились коронавирусной инфекцией, выполняя свои рабочие обязанности, и перенесли заболевание в легкой форме, выплатят по 68 811 рублей.
Лицам, которые после COVID-19 получили инвалидность III группы, выплатят 688 113 рублей. Если COVID-19 спровоцировал более серьезные осложнения и медработнику присвоили инвалидность II группы, выплатят по 1 376 226 рублей, а I группа даст право на 2 064 339 рублей.
Семьям умерших после COVID-19 будет выплачено по 2 752 452 рубля.
Сейчас крайне важно защититься от коронавируса, поскольку эта инфекция может провоцировать серьезные осложнения, вплоть до летальных. В Минздраве призывают россиян вакцинироваться от COVID-19, объясняя, что только так можно снизить и риски заражения, и риски тяжелого течения болезни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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