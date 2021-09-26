Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить компенсацию смогут вкладчики КБ «Платина». Об этом пишет «Primpress».

По комментарию специалистов Агентства по страхованию вкладов, все россияне, которые имели денежные вклады в обанкротившемся банке «Платина», получат все свои средства. Тендер на выплату компенсации выиграл Сбербанк России, который начнет осуществлять выплаты уже с 27 сентября. По прогнозу экспертов, вернуть свои вклады смогут до 97% россиян — причем процедура возврата будет проходить в упрощенном режиме.

Для подачи заявления о компенсации, вкладчику необходимо просто зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», и подать заявку — однако для этого необходимо уже быть клиентом Сбербанка. Если вкладчик ранее не был зарегистрирован в кредитной системе Сбербанка, ему потребуется лично прийти в ближайшее отделение. Эксперты отмечают, что после подачи заявления средства могут быть начислены уже в течение 24 часов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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