В России с 1 октября стартует повышение зарплаты для бюджетников

1 октября в России будут проиндексированы пенсии отдельным категориям бюджетников.

Издание «Московский комсомолец » рассказывает о том, кого затронет это повышение зарплат и от чего зависит размер индексации.

Важно знать, что минимальный размер индексации составляет 4%. Это установлено на федеральном уровне. Регионы могут только увеличивать этот процент, но не могут проводить индексацию ниже такого уровня.

Власти ряда регионов уже сообщили, что индексация будет существенно превышать установленный уровень. Так, в Белгородской области бюджетникам, которые не попали под действие майских указов, зарплаты проиндексируют на 20%.

Что же касается тех профессий, которые есть в майских указах, то их зарплаты индексируются с 1 января. Это медработники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые. В октябре же будут проиндексированы зарплаты работников спасательных центров МЧС, сотрудников учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий.

Также некоторые регионы в октябре решили дополнительно поддержать отдельные категории работников, в том числе и тех, кому проиндексируют зарплаты. Разовые выплаты, например, получат в Калининградской области учителя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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