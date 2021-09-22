В ПФР рассказали россиянам о выплате от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября 2021 года

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Пенсионный фонд России сообщил о последней выплате за сентябрь 2021 года. Деньги получат 24 сентября. В среднем около 7800 рублей получат беременные женщины, которые встали на учет к гинекологу на раннем сроке беременности.
Такая выплата была введена 1 июля текущего года. Она будет выплачиваться ежемесячно. Выплаты данной категории будут осуществляться в определенные сроки: с 1 по 25 числа текущего месяца. А так как 25 сентября выпадает на субботу, женщины получат деньги в пятницу, 24 сентября.
Для того чтобы получать вышеуказанную выплату, необходимо, чтобы доход семьи женщины был ниже прожиточного минимума, а также нужно соблюдать условия о «нулевом доходе» и требования к имуществу. Кроме того, на учет необходимо встать до 12 недели беременности.
Размер самого пособия зависит от региона проживания, так как сумма выплаты составляет 50 процентов от прожиточного минимума в конкретном регионе.
К примеру, жительница Бурятии сможет получить 6 тысяч 649 рублей, а женщина, проживающая в Приморском крае, – 7 389 рублей, в Еврейской АО – 8 705 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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