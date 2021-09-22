Некоторая категория граждан РФ получит от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября

К 25 сентября определенная категория граждан России получит дополнительную финансовую помощь.

Как сообщили в ПФР, на выплату могут рассчитывать беременные женщины. Для получения денежной помощи женщина должна стать на учет по беременности до 12 недель. Помимо прочего, доход беременной не должен превышать регионального прожиточного минимума.

Сумма финансовой поддержки составляет 50 % от прожиточного минимума в конкретном регионе. Например, в Бурятии женщина может получить пособие в размере 6 тысяч 649 рублей, в Приморском крае – 7 389 рублей, а в Еврейской АО – 8 705 рублей. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг.

Как пояснили в ПФР, это последняя выплата, которая будет перечисляться ведомством в этом месяце. Отметим, что выплату ввели с 1 июля и начисляться она будет ежемесячно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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