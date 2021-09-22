Некоторая категория граждан РФ получит от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября

Сегодня, 07:29

0

Image 16+
Некоторая категория граждан РФ получит от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября

К 25 сентября определенная категория граждан России получит дополнительную финансовую помощь.

Как сообщили в ПФР, на выплату могут рассчитывать беременные женщины. Для получения денежной помощи женщина должна стать на учет по беременности  до 12 недель. Помимо прочего, доход беременной не должен превышать регионального прожиточного минимума.

Сумма финансовой поддержки составляет 50 % от прожиточного минимума в конкретном регионе. Например, в Бурятии женщина может получить пособие в размере 6 тысяч 649 рублей, в Приморском крае – 7 389 рублей, а в Еврейской АО – 8 705 рублей. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг.

Как пояснили в ПФР, это последняя выплата, которая будет перечисляться ведомством в этом месяце. Отметим, что выплату ввели с 1 июля и начисляться она будет ежемесячно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Некоторая категория граждан РФ получит от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября

Сегодня, 07:29

В ПФР рассказали россиянам о выплате от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября 2021 года

Вчера, 23:09

Марцинкевич: нападками на «Газпром» Британия пытается замять провал собственной энергобезопасности

Вчера, 17:39

Кризис «мировой фабрики»: зачем власти Китая рушат собственных гигантов

Вчера, 12:04

Еще одна категория россиян получит единоразовую выплату 10 тыс. рублей от ПФР

Вчера, 09:44

ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

22-09-2021, 10:24

В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

21-09-2021, 17:54

Время пришло. По 10 тысяч рублей планируют выдать теперь всем россиянам

21-09-2021, 09:09

В Госдуме поддержали проект о регулярных выплатах в 10 тысяч рублей для всех россиян

19-09-2021, 18:54

Лишней не будет. Пенсионерам дадут новую выплату 3300 рублей: кому именно

19-09-2021, 18:34

В России пенсионерам и инвалидам, имеющим карту «Мир», дадут новую выплату до 20 тыс. рублей

19-09-2021, 12:09

С 20 сентября Сбербанк начинает выплаты россиянам по вкладам

19-09-2021, 10:04

По 58 782 рубля: кому из граждан дадут «автоматическую» выплату

18-09-2021, 11:49

Экономисты назвали риски для России из-за высоких цен на газ в Европе

16-09-2021, 15:59

Денежная надбавка ждет российских пенсионеров с 1 октября 2021 года

14-09-2021, 21:39

Россияне скупают жилую недвижимость в Крыму

13-09-2021, 15:24

Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

13-09-2021, 13:34

Экономисты: Белорусская инфляция угрожает доходам россиян

13-09-2021, 12:14

До 30 тысяч рублей в год на одного. Россиянам напомнили о выплате по возрасту

13-09-2021, 11:04

Выплата в 6000 рублей поступит на счета некоторых пенсионеров весной следующего года

13-09-2021, 09:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

NI: «Иран покажет русским, как за $25 тысяч потопить авианосец США»

NI: «Иран покажет русским, как за $25 тысяч потопить авианосец США»

21-09-2021, 12:49

0

Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов. National Interest вспоминает события,...

Подробнее
Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз

Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз

21-09-2021, 17:39

0

Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...

Подробнее
Неизвестная страна купила одну из самых надежных российских РЛС, способную бороться даже с F-35

Неизвестная страна купила одну из самых надежных российских РЛС, способную бороться даже с F-35

21-09-2021, 13:14

0

Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не...

Подробнее
В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве своих родителей

В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве своих родителей

22-09-2021, 09:34

0

В Москве правоохранители задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве отца и матери. Об этом...

Подробнее
ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

22-09-2021, 10:24

0

О новой денежной выплате для пенсионеров рассказали в Пенсионном фонде России. Ежемесячно около 1,9 тыс. рублей смогут...

Подробнее
В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

21-09-2021, 17:54

0

Петербургские власти планируют выделять по 50 млрд рублей в год на строительство метро. То есть в ближайшие три года...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

21-09-2021, 12:14

0

Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь....

Подробнее
Сатановский посмеялся над требованиями США к РФ по поставкам газа

Сатановский посмеялся над требованиями США к РФ по поставкам газа

22-09-2021, 15:49

0

«Не ваше собачье дело» - такой фразой политолог Евгений Сатановский ответил на требование представителя Госдепа США...

Подробнее
Турцию могут снова закрыть для россиян из-за ее позиции по выборам в Крыму

Турцию могут снова закрыть для россиян из-за ее позиции по выборам в Крыму

21-09-2021, 19:34

0

Россия может закрыть для своих граждан курорты Турции из-за политической позиции Анкары по Крыму. Как заявили в МИД...

Подробнее
Полковник Литовкин объяснил туманную цель НАТО на учениях под Львовом

Полковник Литовкин объяснил туманную цель НАТО на учениях под Львовом

21-09-2021, 21:44

0

Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о международных учениях НАТО Rapid Trident-2021, которые начались на...

Подробнее