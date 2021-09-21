ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

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О новой денежной выплате для пенсионеров рассказали в Пенсионном фонде России.
Ежемесячно около 1,9 тыс. рублей смогут получить дополнительно к пенсии миллионы российских пенсионеров, передает PRIMPRESS. Начислят их на лицевые счета тем гражданам, которые присоединились к программе софинансирования пенсии.
ПФР уже направил на счета многих россиян порядка 3 млрд рублей тем гражданам, которые в прошлом году работали официально и с их зарплаты шли денежные отчисления в рамках добровольной накопительной программы пенсий.
По условиям этой программы, государство увеличит в два раза те платежи, которые вписались в диапазон от 2 до 12 тыс. рублей в год. Эти накопления будут увеличены государством в два раза.
За последний год общий объем накоплений всех участников программы софинансирования составил 3,4 миллиарда рублей, а общая сумма с учетом бонусов от государства превышает 6,4 миллиарда рублей.
В ПФР уточнили, что государство будет выплачивать прибавку ежемесячно. Важно отметить, что сумма прибавки будет расти, поскольку средства из программы софинансирования инвестируются, и полученная прибыль распределяется с владельцами накоплений.
Накопленные по программе софинансирования средства можно наследовать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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