Время пришло. По 10 тысяч рублей планируют выдать теперь всем россиянам

21-09-2021, 09:09

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Время пришло. По 10 тысяч рублей планируют выдать теперь всем россиянам

Гарантированную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех россиян предлагают ввести в Госдуме и Совфеде.

PRIMPRESS сообщает, что государство уже помогало некоторым категориям граждан. Выплату ранее получили родители детей школьного возраста. Также по 10 тыс. рублей в сентябре начислили всем пенсионерам, независимо от того, работают они или нет.

Но все же многие граждане не получают никаких пособий. Не оказались охвачены новыми пособиями работающие граждане не пенсионного возраста, поэтому некоторые депутаты предложили ввести гарантированный базовый доход для всех граждан РФ.

Как заявили в думском комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, в последние годы в России происходит сокращение рабочих мест. Все больше людей оказываются без работы и не могут трудоустроиться в том числе из-за процесса автоматизации.

Поэтому парламентарии предлагают ввести базовый гарантированный доход в 10 тыс. рублей и сделать эту выплату регулярной.

Депутат Гаджимет Сафаралиев уверен, что эта выплата обязательно должна появиться. Важно лишь просчитать, выдержит ли такую нагрузку бюджет страны.

Положительно оценили введение такого пособия и в Совфеде. Сенаторы уверены, что государству важно заботиться о всех гражданах, поэтому поддержку должны получать не только наиболее незащищенные слои, но и лица трудоспособного возраста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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