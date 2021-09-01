В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты предупредили покупателей о назревающем дефиците продуктов. Судя по всему, деликатесов на Рождество не будет. Сегодня многие европейские страны испытывают нехватку таких продуктов, как молоко, красное мясо, курятина, кофе. Цены на эту продукцию неудержимо растут. Многие издания учат граждан выращивать зелень на подоконниках и закатывать помидоры на зиму. Газеты пишут, что это нормальное явление и есть вообще нужно поменьше, так как еда вредна для здоровья. Вся эта пропаганда подводит западного потребителя к неизбежности роста цен на еду. Однако парадокс заключается в том, что реальных предпосылок для него не существует.

Даже во время локдаунов цены на многие продукты не росли. Осенью этого года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что стоит ожидать рекордный урожай зерновых. Однако еда от этих новостей не дешевеет, а совсем наоборот. Предположительно, что дефицит продуктов на Западе имеет признаки рукотворного кризиса. Так, перебои с поставками мяса в США прошлогодней весной были связаны с тем, что власти отправили домой весь персонал мясоперерабатывающих заводов, где якобы распространился коронавирус. Фермеры массово забивали скот и птиц. Мясные отделы в супермаркетах опустели. По этой схеме продуктовый дефицит сейчас организуется в Великобритании, пишет ria.ru .

С весны прошлого года в супермаркетах торговых сетей страны можно было купить не больше трех упаковок яиц, муки, макарон, памперсов, туалетной бумаги. Сейчас ограничения снимают, но мука по-прежнему продается в количестве не больше трех пакетов.

Подобная картина наблюдается и в США. Многим американцам выгодно сидеть на коронавирусных пособиях. От этого страдают грузоперевозки, складское хранение и ретейл. Цифровые корпорации оказывают разрушительное воздействие на традиционный бизнес. Центр стратегических и международных исследований предсказывает, что оставшиеся без работы во время пандемии граждане устроят бунты из-за роста цен на еду.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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