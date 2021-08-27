Экономист Владимир Косой раскрыл выгодные факторы ипотеки

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Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о том, в чем выгода ипотеки.
В разговоре с URA.RU он отметил, что жилье, которое приобретено в ипотеку, постепенно подорожает и через несколько лет его рыночная цена будет выше той, при которой оформлялся кредит. При этом платежи за приобретенное жилье со временем будут занимать меньшую долю расходов, так как процесс обесценивания денег идет фактически постоянно.
«Де-факто, за счет относительно невысоких процентов привлечения средств, человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки. Плюс происходит некоторое обесценивание денег, соответственно, доля расходов на ипотеку обычно снижается», — сказал Косой.
Но экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин подчеркнул, что ипотека не является выгодным вложением, поскольку даже при льготной ипотеке за 20 лет человек переплачивает в 2,5 раза. Выгодной ипотека может быть только при постоянно растущей экономике и подорожании жилья. Но в нынешней ситуации, по его мнению, не стоит надеяться на интенсивный рост экономики в следующие 15 лет. Не видит он и предпосылок для резкого повышения цен на жилье.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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