Проблемы «Северного потока – 2» не отменят монополию «Газпрома»

Проблемы «Северного потока-2» не приведут к отмене монополии «Газпрома». Так считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Российская государственная компания сохранит газотранспортную монополию, так как России это выгодно.

Известно, что «Газпром» обладает монополией на трубопроводный экспорт российского газа, а «Роснефть» пытается выйти на рынок, но предложения компании, главой которой является Сечин, не приняты.

Компания «Газпром» создана на базе Министерства газовой промышленности СССР. Ее первым руководителем был Виктор Черномырдин. Компания сохранила свои лидерские позиции по добыче газа в России и газораспределительные мощности. Другие газодобывающие компании должны для экспорта продать сырье «Газпрому». Многих в России такое положение дел не устраивает. Например, в «Роснефти» предлагали выделить из «Газпрома» газотранспортную компанию.

Сечин предлагает хитрую схему. Так, «Роснефть» не ставит под вопрос монополию «Газпрома» и намерена заключить с ним агентское соглашение. Компания будет платить повышенный налог на добычу полезных ископаемых. Цель такого предложения - увеличение доходов федерального бюджета.

«История с предложением Сечина является примером внутрикорпоративной борьбы с РФ. Независимые производители газа хотят получить доступ к экспортной трубе из-за того, что сырье в Европе стоит дороже», – отмечает Юшков.

Если «Газпром» лишить экспортной монополии, на которой он построен, то сразу будет поставлен вопрос: а зачем компания вообще нужна?

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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