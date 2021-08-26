Баталина рассказала, какие выплаты положены семьям и как их получить

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Заместитель министра труда Ольга Баталина сообщила о грядущем изменении правил начисления социальных выплат на детей от 3 до 7 лет. По ее словам, в период пандемии произошли некоторые уточнения по начислению данных пособий — теперь для получения такой выплаты, российские семьи должны попадать под определенные критерии, передает «Рамблер».
Согласно объяснению Ольги Баталиной, ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет полагается семьям, средний доход которой на каждого члена не превышает прожиточного минимума в конкретном регионе.
Для оформления пособия все трудоспособные члены семьи обязаны предоставить информацию о своей трудовой деятельности, или справки об отсутствии дохода.
«В среднем прожиточный минимум на детей в России составляет 11-12 тысяч рублей. Во время пандемии государство стало предоставлять выплаты и родителям детей до 3 лет — получить ее могут те семьи, в которых подушевой доход не превышает 2 минимальных размеров оплаты труда», - сообщила заместитель министра труда.
Ольга Баталина добавила, что те родители, которые потеряли работу, могут оформить дополнительные пособия на детей до 3 лет и детей 3-7 лет — такое постановление также появилось в период пандемии.
«1 июля 2021 года ежемесячное пособие могут оформить и некоторые семьи с детьми от 8 до 17 лет. В данную категорию входят родители-одиночки и те, кто имеет право на алименты. Сумма начислений в среднем составляет 5-6 тысяч рублей», - отметила специалист.
Указывается, что все перечисленные пособия могут оформить только те родители или опекуны, которые не имеют в собственности более 1 машины, а также жилплощадь, превышающую 24 кв.м. на человека.
«Заявления на все эти выплаты можно подать через ПФР, МФЦ, отделения соцзащиты и портал Госуслуг», - добавила эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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