В Минтруда назвали срок начала выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас
Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной...Подробнее
О том, когда начнут выплачивать единовременную выплату в 10 тыс. рублей, объяснили в Минтруде.
Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что эту выплату начнут перечислять российским пенсионерам в первую неделю сентября.
Единовременную выплату получат 30,7 млн россиян до 3 сентября, и еще 12,7 млн гражданам ее начислят после этой даты, подчеркнул Котяков.
Указ о единовременной денежной выплате в десять тысяч рублей пенсионерам в целях предоставления мер социальной поддержки президент РФ Владимир Путин подписал 24 августа.
Для получения данной выплаты обращаться в ПФР нет необходимости. Она назначается автоматически и будет перечисляться на карту либо, если получателю приносит выплату почтальон, ее принесут со следующим ежемесячным пособием.
Важно также отметить, что это единовременная выплата, поэтому начисляться она будет только в сентябре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной...Подробнее
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