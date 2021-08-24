В Минтруда назвали срок начала выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

Сегодня, 16:29

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В Минтруда назвали срок начала выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

О том, когда начнут выплачивать единовременную выплату в 10 тыс. рублей, объяснили в Минтруде.

Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что эту выплату начнут перечислять российским пенсионерам в первую неделю сентября.

Единовременную выплату получат 30,7 млн россиян до 3 сентября, и еще 12,7 млн гражданам ее начислят после этой даты, подчеркнул Котяков.

Указ о единовременной денежной выплате в десять тысяч рублей пенсионерам в целях предоставления мер социальной поддержки президент РФ Владимир Путин подписал 24 августа.

Для получения данной выплаты обращаться в ПФР нет необходимости. Она назначается автоматически и будет перечисляться на карту либо, если получателю приносит выплату почтальон, ее принесут со следующим ежемесячным пособием.

Важно также отметить, что это единовременная выплата, поэтому начисляться она будет только в сентябре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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