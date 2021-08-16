Акционеры Tesla указали на риски покупок металла у российского «Норникеля»

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О рисках приобретения металла у «Норникеля» заявляют акционеры Tesla.
Для компании, занимающейся производством электромобилей, покупка никеля очень важна, ведь он используется в аккумуляторах, пишет РБК. Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что его компания готова к тому, чтобы заключить крупный контракт с производителями никеля. Это важно для того, чтобы компания успешно развивалась.
В документах, которые готовятся к собранию акционеров, говорится о том, что к Tesla обратились коренные народы России с просьбой не использовать продукцию «Норникеля». Они обвинили компанию в крупном нефтяном розливе, ущерб от которого до сих пор не устранен.
Об обращении в Tesla от неформального объединения экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России стало известно еще в прошлом году. 29 мая 2020 года произошла крупная авария на ТЭЦ-3 Норильске, в результате которой из хранилища произошел разлив 21 тыс. тонн дизельного топлива.
Стоит отметить, что Tesla никогда не заключала контракт с «Норникелем», хотя эта компания и производит 22% никеля в мире и является его крупнейшим производителем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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