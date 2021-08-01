Борьбу с нефтью и газом сочли угрозой будущему планеты

Вчера, 20:34

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Борьбу с нефтью и газом сочли угрозой будущему планеты

В мире активно взялись за борьбу с потреблением углеводородов для того, чтобы максимально сократить вредные выбросы в атмосферу и в будущем перейти к другому типу мировой энергетики. Однако, по мнению экспертов, это может серьезно навредить самой планете. Об этом сообщает Financial Times.

По словам руководителя отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручира Шарма, начавшаяся резкая борьба с инвестициями в нефть и газ, а также другие отрасли, сильно загрязняющие атмосферу, может обернуться куда более серьезными последствиями, чем сами выбросы. Проблема заключается в том, что необходимые для осуществления такого перехода материалы очень сильно дорожают.

Эксперт объяснил на примере солнечной энергии: в солнечных электростанциях требуется в 6 раз больше меди, чем в обычных электростанциях. Поэтому, при росте цен на необходимые металлы дорожает и безопасная энергия.

В крупнейших шахтах Чили уже сложилась кризисная ситуация: принятые местными властями в этом году два новых экологических правила могут превратить ведущие угольные предприятия в нерентабельные.

Шарма уверен, что странам необходимо искать баланс в вопросах финансирования «грязных» отраслей промышленности, иначе достигнуть целей по переходу мирового производства к «зелёной» экономике будет невозможно. А если в эти отрасли полностью прекратить инвестиции, провалится возведение новых станций и безопасной энергии можно не ждать.

Ранее СМИ сообщили о намерении России и некоторых западных стран приравнять выбросы углекислого газа на производстве к финансовому долгу. По мнению экономистов, это должно подстегнуть промышленников обратить пристальное внимание на проблему вредных выбросов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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Борьбу с нефтью и газом сочли угрозой будущему планеты

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