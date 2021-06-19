Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

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Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного учреждения.
Об этом сообщил источник близкий к руководству Сбербанка, передает URA.RU. В банке эту информацию не подтверждают.
Источник рассказал о том, что совещание руководства Екатеринбургского подразделения состоялось в экстренном порядке после того как было получено сообщение из Москвы о том, что осенью 2021 года возможен дефолт банка.
В московской пресс-службе Сбера заявили, что эта информация не соответствует действительности. Это опровергли и в пресс-службе филиала ЦБ, с которым часто путают Сбербанк.
По мнению кандидата экономических наук Константина Селянина, вряд ли сейчас в РФ возможен дефолт в той же форме, как это было в 1998 году. Государство, скорее всего, не будет отказываться от своих обязательств перед кредитными организациями. Но в рамках некой «глобальной экономической неприятности», по его словам, это возможно.
«Мы видим, что ускоряется инфляция, резко подорожали продукты. При этом люди набрали кредитов — только ипотеки на 10 триллионов рублей. На фоне снижения доходов и роста цен вполне вероятно, что люди не смогут исполнять обязательства перед банками», — сказал Селянин.
Поэтому вероятность череды банкротств возможна, и об этом уже поговаривают в банковском сообществе, отметил эксперт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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