Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного учреждения.

Об этом сообщил источник близкий к руководству Сбербанка, передает URA.RU . В банке эту информацию не подтверждают.

Источник рассказал о том, что совещание руководства Екатеринбургского подразделения состоялось в экстренном порядке после того как было получено сообщение из Москвы о том, что осенью 2021 года возможен дефолт банка.

В московской пресс-службе Сбера заявили, что эта информация не соответствует действительности. Это опровергли и в пресс-службе филиала ЦБ, с которым часто путают Сбербанк.

По мнению кандидата экономических наук Константина Селянина, вряд ли сейчас в РФ возможен дефолт в той же форме, как это было в 1998 году. Государство, скорее всего, не будет отказываться от своих обязательств перед кредитными организациями. Но в рамках некой «глобальной экономической неприятности», по его словам, это возможно.

«Мы видим, что ускоряется инфляция, резко подорожали продукты. При этом люди набрали кредитов — только ипотеки на 10 триллионов рублей. На фоне снижения доходов и роста цен вполне вероятно, что люди не смогут исполнять обязательства перед банками», — сказал Селянин.

Поэтому вероятность череды банкротств возможна, и об этом уже поговаривают в банковском сообществе, отметил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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