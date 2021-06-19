CNN: экономика США никогда не вернется к уровню докоронавирусной эпохи

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Группа журналистов популярного издания CNN совместно с опытными экспертами и аналитиками агентства Moody’s Analytics осуществили углубленный мониторинг сферы экономики Соединенных Штатов Америки.
В данном исследовании было задействовано 37 самых главных американских показателей. После завершения мониторинга аналитики сделали вывод, который говорит о том, что экономика США, с большой степенью вероятности, уже никогда не сможет вернуться на те рубежи, которые она занимала в прошлом, еще до начала пандемии на планете, пишет агентство ФАН.
Проводя свои мониторинговые исследования американской экономики, специалисты в экономической сфере применили так называемый «Индекс возврата к норме». Этот критерий содержит многочисленные данные о наличии новых вакансий на рынке труда, об авиаперелетах внутри страны, о заполняемости отелей, объемах кредитования и других факторах.
По словам аналитиков, приемлемое значение этого индекса должно составлять 100 баллов. Однако оно застыло на 93 и не поднимается выше. Вернуть экономические показатели к докоронавирусным значениям не дают необходимость в сохранении удаленной работы, проблемы с туризмом, повлекшие за собой уменьшение авиаперелетов, снижение объема инвестиций. Кроме того, за последний год сильно выросло количество заявок на пособия по безработице, так как многие граждане остались без средств к существованию.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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