Специалист рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков

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Россиянам следует перед тем, как отправиться в отпуск, позаботиться о защите своей банковской карты. Правильным будет подключить смс-информирование о совершаемых платежах (тем, кто этого еще не сделал), а также установить ограничения для некоторых типов операций.
«Я бы советовал при поездках в отпуск как за границу, так и по РФ, несколько базовых мер безопасности. Первое - всегда информировать ваш банк о предстоящей поездке за рубеж. Заранее записать телефонные номера и электронные адреса вашего банка, чтобы быстро связаться с банком в случае вопросов», - делится действенными советами Михаил Бернер, глава международной платежной системы Visa в России.
Эксперт также настоятельно рекомендует обновить контактные данные в банке, если они перестали быть актуальными. Это необходимо для того, чтобы у банка была возможность для оперативной связи с клиентом.
Также может быть оправданным установление лимитов на разные операции - скажем, на онлайн-покупки, снятие наличных в банкомате и так далее. Внимательно стоит отслеживать смс-сообщения или push-уведомления об операциях по карте. Как правило, банки всегда указывают сумму проведенной операции и название торговой точки, где совершалась покупка.
Бернер также советует держать на карте только ту сумму, которую человек собирается потратить.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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