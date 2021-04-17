В РФ может подорожать мясо из-за отмены скидок на импортную пошлину

В России может подорожать мясо из-за отмены скидок на импортную пошлину.

Решение Совета Евразийского экономического союза относительно корректировки списка стран, для которых действует 25%-ная скидка на импортные пошлины, может спровоцировать в России увеличение цен на мясо. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Предполагается, что с 12 октября текущего года, одобренный Советом Евразийского экономического союза список стран для скидок сократится вдвое.

По словам директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, этот список уже давно пора было пересмотреть, поскольку многие из стран, которые ранее причисляли себя к развивающимся, уже давно стали чуть ли не лидерами мировой экономики.

«Исторически пользователями скидки на импортную пошлину являются страны, которые принадлежат к группе развивающихся. По правилам ВТО, это страны, которые объявили себя в данной категории и это не было оспорено другими членами организации. Поэтому до сих пор в группу развивающихся стран и пользователей этой льготы входят такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Корея, которые уже давно стали крупными торговыми державами и вошли в число ведущих экономик мира», - отметил эксперт.

Но даже и после отмены 25%-ной скидки специалисты не видят предпосылок для сильного разгона инфляции.

«Среднеарифметическая ставка импортной пошлины ЕАЭС по преференциальным товарным позициям составляет 8,5%, средний уровень возможного повышения ставки — примерно четверть от этого», — прокомментировал Данильцев.

Таким образом, цена на товары после растаможки возрастет всего на 2,3%, а это даже ниже официального уровня инфляции. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

В то же время эксперты спрогнозировали по ряду групп товаров довольно ощутимое увеличение цен. В такую «группу риска» могут попасть мясные консервы и мясо.

«В Россию ввозят мясо в основном из Белоруссии (31,8%), Бразилии (26,2%), Парагвая (17,8%) и Аргентины (11,8%). Но при этом Россия является наиболее важным рынком для сбыта мяса для Парагвая (2-е место с долей 30,3% после Чили с долей 34%). Для Аргентины мы четвертые по важности покупатели с долей 4,7% всех поставок мяса», - объяснила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская.

Поэтому, учитывая важность российского рынка для того или иного производителя, они могут выбрать наиболее простой путь, повысив цены.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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