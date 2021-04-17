Bloomberg: Избыток нефти, накопленный за пандемию, практически исчерпан

Сегодня, 10:14

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Bloomberg: Избыток нефти, накопленный за пандемию, практически исчерпан

Избыток нефти, который сформировался во время пандемии, практически исчерпан. Об этом, ссылаясь на данные аналитиков Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА), сообщило агентство деловой информации Bloomberg.

Отмечается, что запасами сырья на текущий момент обладает только Китай, который сохранил их для обеспечения работой своих новых нефтеперерабатывающих предприятий.

Согласно данным МЭА, в феврале нынешнего года в хранилищах было менее 1/5 части от накопленных объемов нефти. Однако минуло еще полтора месяца, и эти запасы сырья снова сократились.

Эксперты в этой связи прогнозируют подорожание нефти. Новая перебалансировка мирового рынка и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся экономики уже привели к подорожанию черного золота до 67 долларов за баррель.

В пятницу стоимость фьючерса на июнь на нефтяную смесь Brent на лондонской бирже ICE выросла и составила 67,08 доллара за один баррель. 

Bloomberg допускает, что цена на нее может взлететь до 74 долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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