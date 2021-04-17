По 10 150 рублей: с апреля новую выплату начали давать через МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) с апреля начали оформлять новую денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет.

Данную выплату можно оформлять также в отделениях соцзащиты. Подать заявление на ее оформление можно также на сайте госуслуг. Поэтому те граждане, которым данная выплата положена, могут обратиться в МФЦ, отделения соцзащиты или на сайт госуслуг.

Размер денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет может колебаться от 75% до 100% от прожиточного минимума на детей в регионе.

Данная выплата назначается семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, если средний доход члена семьи не превышает уровня ПМ. Размер выплаты при первом назначении будет составлять около 10,1 тыс. рублей, но если в семье финансовая ситуация не улучшается, пособие могут повысить до 13,5 тыс. рублей. При этом, в случае необходимости назначить повышенное пособие, его размер пересчитают с 1 января.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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