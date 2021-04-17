По 10 150 рублей: с апреля новую выплату начали давать через МФЦ

Сегодня, 09:29

0

Image 16+
По 10 150 рублей: с апреля новую выплату начали давать через МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) с апреля начали оформлять новую денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. 

Данную выплату можно оформлять также в отделениях соцзащиты. Подать заявление на ее оформление можно также на сайте госуслуг. Поэтому те граждане, которым данная выплата положена, могут обратиться в МФЦ, отделения соцзащиты или на сайт госуслуг. 

Размер денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет может колебаться от 75% до 100% от прожиточного минимума на детей в регионе. 

Данная выплата назначается семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, если средний доход члена семьи не превышает уровня ПМ. Размер выплаты при первом назначении будет составлять около 10,1 тыс. рублей, но если в семье финансовая ситуация не улучшается, пособие могут повысить до 13,5 тыс. рублей. При этом, в случае необходимости назначить повышенное пособие, его размер пересчитают с 1 января. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Bloomberg: Избыток нефти, накопленный за пандемию, практически исчерпан

Сегодня, 10:14

По 10 150 рублей: с апреля новую выплату начали давать через МФЦ

Сегодня, 09:29

Эксперт Зельцер сказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

Вчера, 07:19

Россиянам рассказали, как избежать мисселинга в банке

17-04-2021, 13:49

Россияне начали экономить на лекарствах

16-04-2021, 15:34

Новые автомобили могут попасть под налог на роскошь в 2021 году

16-04-2021, 15:34

Россиян предупредили об ударе новых санкций по пенсиям и зарплатам

16-04-2021, 10:54

Низкие доходы населения в РФ несут серьезные риски для восстановления экономики

13-04-2021, 21:09

Bloomberg: Правительство обсуждает план восстановления экономики России, засев в «бункере»

13-04-2021, 14:39

Издание The Bell: Запасов сахара у РФ осталось на пару недель

3-04-2021, 08:09

Bloomberg: РФ нашла спасение от санкций против госдолга

1-04-2021, 22:59

Всемирный банк рассказал, что будет с экономикой России

31-03-2021, 12:54

Минимальная стоимость на сигареты будет введена в России с 1 апреля 2021 года

29-03-2021, 16:59

Американский «монстр» хочет лишить Россию львиной доли заказов на мировом рынке оружия

29-03-2021, 09:09

Экономист Хестанов объяснил падение курса рубля двумя причинами

24-03-2021, 21:24

В Латвии увидели плюсы в потере российского транзита

17-03-2021, 22:14

В России пенсии в 2021 году повысят три раза

15-03-2021, 11:29

США грозит гиперинфляция из-за напечатанных долларов

8-03-2021, 12:19

В РФ предложили ввести новую выплату на детей

6-03-2021, 13:09

Автомобильные продажи резко подскочили в РФ в феврале

4-03-2021, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров