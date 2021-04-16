Эксперт Зельцер сказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

Сегодня, 07:19

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Эксперт Зельцер сказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»

Какие условия поспособствуют укреплению рубля рассказал агентству «Прайм» эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он уверен, что «второе дыхание» российской национальной валюты станет возможным только при условии, если рубль сможет адаптироваться к мнимым или реальным угрозам санкций и различного рода ограничений касательно РФ со стороны Запада. 

По словам экспертов, на данный момент санкции имеют достаточно весомое влияние на курс рубля. Он остается подвержен не только трендам глобального валютного рынка, но и остро реагирует на геополитическую ситуацию. 

Даже на фоне роста цены нефти и увеличения котировок газа, которые являются основными экспортными ресурсами РФ, рубль не укрепляется, хотя, по оценкам Зельцера, с учетом нынешней ситуации на мировых рынках, курс мог бы быть на уровне 70 рублей за доллар. 

«Поскольку текущая ситуация характеризуется крайней неопределенностью, а масштаб санкций не очерчен (можно лишь строить предположения), то и прогнозирование на краткосрочному перспективу затруднено. При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года», — ожидает эксперт.

 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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