Россиян предупредили об ударе новых санкций по пенсиям и зарплатам

Сегодня, 10:54

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Россиян предупредили об ударе новых санкций по пенсиям и зарплатам

Россиян предупредили об ударе санкций по пенсиям и зарплатам.

Доктор экономических наук Игорь Николаев предупредил россиян о грядущих проблемах с пенсиями и зарплатами, связанными с санкциями США против России. Они скажутся на общем уровне жизни соотечественников. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Среди нерезидентов на рынке ОФЗ преобладали американцы. Теперь государство недополучит от них финансовые ресурсы, которые пошли бы на выполнение социальных обязательств. А это — трансферы в Пенсионный фонд, зарплаты бюджетникам. Обещало государство проиндексировать пенсии темпами, значительно превышающими инфляцию, — теперь же это обязательство под вопросом», — объяснил эксперт свою позицию.

Чтобы получить утраченные финресурсы, которые поступали от американцев, госказна будет вынуждена искать их внутри страны, а для этого придется привлекать дополнительные средства банков и те, что шли как соцобязательства перед россиянами. С точки зрения инвестиций это будет полное обескровливание экономики.

По словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, простые сограждане почувствуют последствия санкций прежде всего в падении курса рубля, а также в снижении собственных реальных доходов. Такой процесс не прекращается, начиная с 2015 года.

Как стало известно 15 апреля, США вновь вводят очередные санкции против России. Кроме 12 россиян и 20 российских организаций, которых они коснутся, с июня должен выйти запрет банков США покупать напрямую госдолга у ЦБ и Минфина РФ. Кроме того, из США будут высланы 10 российских дипломатов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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