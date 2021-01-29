Новая категория россиян получит выплату почти в 70 тыс. рублей

Сегодня, 19:19

Ольга Громова

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Новая категория россиян получит выплату почти в 70 тыс. рублей

Медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусной инфекцией, могут рассчитывать на получение внушительной единовременной выплаты.

Соответствующий указ уже завизировал президент России Владимир Путин. В законную силу он вступает с первого февраля этого года.

«Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей», — сказано в тексте документа, который вышел из печати на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем, как передает агентство «Прайм», также говорится о том, что основанием для начисления выплаты является освобождение медицинского работника или лица, которое занимается перевозкой пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на стационарном лечении в связи с развитием осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием COVID-19.

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