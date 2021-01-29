В Подмосковье стартовал прием заявок на соципотеку

Сегодня, 13:29

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В Подмосковье стартовал прием заявок на соципотеку

Начиная с 1 февраля, на участие в подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище» в 2021 году, Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области начало прием заявок от молодых ученых и специалистов, а также молодых уникальных специалистов. 

Такую информацию столичному изданию «Вести Подмосковья» рассказали специалисты пресс-службы ведомства. На нынешний, 2021 год, руководством проекта поставлены грандиозные и амбициозные задачи. Собственные благоустроенные квартиры получат 40 молодых ученых и 45 специалистов из Московской области. Программа социальной ипотеки берет свое начало ещё в 2016 году.

По результатам нынешнего, 2021 года, она призвана обеспечить жилплощадью в общей сложности 592 человека. Собственное жилье получат наиболее нужные кадры. Это все специалисты, позволяющие обеспечивать научно-техническое развитие Подмосковья. Так рассуждают чиновники Министерства инвестиций, промышленности и науки.  Желающих принять участие в данном проекте чрезвычайно много. Каждый год претенденты отсылают приемной комиссии ориентировочно 200 заявок. В этом году ожидается не меньший интерес к программе социальной ипотеки.

Жизнь в Подмосковье привлекает ученых и специалистов.  Те, кто захотят поучаствовать в программе, получат возможность компенсировать первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования. Ежемесячная оплата основного долга по ипотечному жилищному кредиту будет компенсироваться. Получается, что ипотечные платежи по такой программе соизмеримы с платежами при аренде съемного жилья.

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