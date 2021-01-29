В РФ часть пенсионеров получит надбавку в 1,5 тысячи рублей

В 2021 году пенсии сельских пенсионеров в России вырастут более чем на 1500 рублей. Об этом говорится в заявлении отделения Пенсионного фонда России по Тверской области на официальном сайте .

В пресс-релизе отмечается, что жители села могут рассчитывать на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности, но только при одновременном наличии трех условий.

Первое - необходимо иметь 30 или более лет стажа в сельском хозяйстве. Второе - проживание в сельской местности. Третье - не работать. То есть надбавка будет начислена только неработающим пенсионерам. Ее размер с января 2021 года составляет 1511 рублей 12 копеек.

При подсчетах стажа, дающего право сельским пенсионерам на получение этой фиксированной выплаты, работники ПФР примут во внимание работу человека в колхозе, совхозе и других сельхозпредприятиях в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Всего в этом списке более 500 профессий.