В РФ часть пенсионеров получит надбавку в 1,5 тысячи рублей

Сегодня, 19:24

Ольга Громова

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В РФ часть пенсионеров получит надбавку в 1,5 тысячи рублей

В 2021 году пенсии сельских пенсионеров в России вырастут более чем на 1500 рублей. Об этом говорится в заявлении отделения Пенсионного фонда России по Тверской области на официальном сайте.

В пресс-релизе отмечается, что жители села могут рассчитывать на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности, но только при одновременном наличии трех условий.

Первое - необходимо иметь 30 или более лет стажа в сельском хозяйстве. Второе - проживание в сельской местности. Третье - не работать. То есть надбавка будет начислена только неработающим пенсионерам. Ее размер с января 2021 года составляет 1511 рублей 12 копеек.

При подсчетах стажа, дающего право сельским пенсионерам на получение этой фиксированной выплаты, работники ПФР примут во внимание работу человека в колхозе, совхозе и других сельхозпредприятиях в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Всего в этом списке более 500 профессий.

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