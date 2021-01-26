Компания Disney приобрела права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»

Сегодня, 09:09

Анна Лисова

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Компания Disney приобрела права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»

Права на показ российского сериала «Перевал Дятлова» приобрело немецкое подразделение студии Disney.

Увидеть сериал смогут зрители Германии и стран Скандинавии на телеканале Fox German или платформе SVOD Cirkus.

Российский детективный сериал «Перевал Дятлова» был снят на основе истории, которая произошла в 1959 году в горах Северного Урала. Тогда при загадочных обстоятельствах погибла группа студентов, которые отправились в горы с Игорем Дятловым. Его фамилией позднее и был назван перевал. Главным героем сериала стал майор КГБ Олег Костин, который расследовал гибель студентов. Он, собрав улики, заметил, что в деле слишком много неувязок.

Режиссер Валерий Федорович отметил, что очень рад новости о том, что российский сериал будут транслировать и в других странах. А на достигнутом Федорович останавливаться не намерен и уже стал продюссером нового сериала «Полет». 

По мнению экспертов, этот сериал станет популярным, а многие зрители, заинтересовавшись событиями, о которых в нем идет речь, начнут сами изучать события, произошедшие с группой Дятлова в Уральских горах. 

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