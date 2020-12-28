Эксперты назвали самые доходные вложения 2020 года

Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года.

По мнению экономистов, в уходящем году россиянам можно было неплохо заработать на ценных бумагах технологических компаний, валюте и золоте. А вот реальная доходность рублевого депозита не превысила 1,5%.

В связи с этим многие соотечественники в 2020 году обратили внимание на фондовый рынок. Судя по отчету главы Мосбиржи Юрия Денисова, на рынок пришло примерно 4,7 млн новых игроков-физлиц, 1,3 миллиона из которых совершают более одной сделки ежемесячно.

По мнению директора по инвестициям и финансовому консультированию ИК «Ренессанс Капитал» Николая Шакарова, в этом году вклады в валюте благодаря колебаниям курса валют принесли прибыль в 20% долларовым вкладчикам и 30% евро-вкладчикам.

«Доллар ослаб к евро на 8%, если у людей были сбережения в евро, они неплохо себя показали. Про рост евро к рублю я даже не говорю, рубль сам очень сильно ослаб», — считает финансист.

Кроме того, по оценке аналитиков, многие вкладчики воспользовались дешевизной ценных бумаг и смогли на этом неплохо заработать. Так, по словам главы инвестиционного направления ВТБ Владимира Потапова, доля акций у клиентов ВТБ прибавила 8,2%, в то время, как совокупный объем вложений в облигации и валюту снизился на 10%.

Значительно выросли в цене бумаги золотодобывающих компаний и компаний по добыче металлургического сырья: «Полюс» вырос на 109,6% с начала года, Polymetal — на 75,6%, НЛМК - на 44,7%. Хотя на фоне российских бумаг бесспорными доходными лидерами оказались бумаги американских технологических компаний. По словам Потапова, инвесторов заинтересовали в первую очередь направления кибербезопасности, облачных технологий, электронной коммерции и альтернативной энергетики. Так, акции Amazon выросли в цене на 75%, Apple - на 80%, Zoom - на 500%, и Plug Power - на 1100%.

Летом рекордно выросло в цене золото и его стоимость достигла исторического максимума с 2011 года - 1900 долларов. По мнению экспертов, драгметаллы, при учете ухода от рисков и стимулирования сферы центробанками и правительствами, - «ультраблагоприятная» сфера вложений.

Кроме того, в уходящем году одной из самых удачных инвестиций оказался биткоин: за год криптовалюта поднялась в цене в 4 раза и сейчас стоит 26,9 тыс. долларов.