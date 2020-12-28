Назван необходимый размер пенсии для жителей России

Масштабное исследование сервиса Webbankir вывело размер пенсии, который хотели бы получать россияне. Почти половина опрошенных пользователей сервиса указали, что хотели бы рассчитывать на пенсию в 45 тысяч рублей, пишет «ФАН».

Также было определено, что 29,1% россиян смогли бы спокойно довольствоваться пенсионными начислениями в размере 30 тысяч рублей, и только 1 процент опрошенных смогли бы жить на пенсию в 25 тысяч рублей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов указал, что российские пенсионеры должны рассчитывать на достойную старость, поэтому государство должно обеспечить им пенсию в 30 тысяч рублей.

«Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях», - прокомментировал Сергей Миронов.

Политик отметил, что пока средняя пенсия в России составляет 15 тысяч рублей, но часто он сталкивается с такой ситуацией, когда пенсионные начисления некоторой категории граждан составляет 9-12 тысяч рублей.

«Безусловно, это нищенское существование для наших пожилых граждан. Мы не должны допускать, чтобы старики боялись уходить на пенсию, потому что им неоткуда ждать достойной финансовой помощи», - отметил глава «Справедливой России».

При этом парламентарий продолжает инициировать закон о ликвидации Пенсионного фонда, считая ПФР ненужным посредником между государством и его гражданами.