Назван необходимый размер пенсии для жителей России

Сегодня, 19:09

0

Image 16+
Назван необходимый размер пенсии для жителей России

Масштабное исследование сервиса Webbankir вывело размер пенсии, который хотели бы получать россияне. Почти половина опрошенных пользователей сервиса указали, что хотели бы рассчитывать на пенсию в 45 тысяч рублей, пишет «ФАН».

Также было определено, что 29,1% россиян смогли бы спокойно довольствоваться пенсионными начислениями в размере 30 тысяч рублей, и только 1 процент опрошенных смогли бы жить на пенсию в 25 тысяч рублей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов указал, что российские пенсионеры должны рассчитывать на достойную старость, поэтому государство должно обеспечить им пенсию в 30 тысяч рублей.

«Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях», - прокомментировал Сергей Миронов. 

Политик отметил, что пока средняя пенсия в России составляет 15 тысяч рублей, но часто он сталкивается с такой ситуацией, когда пенсионные начисления некоторой категории граждан составляет 9-12 тысяч рублей.

«Безусловно, это нищенское существование для наших пожилых граждан. Мы не должны допускать, чтобы старики боялись уходить на пенсию, потому что им неоткуда ждать достойной финансовой помощи», - отметил глава «Справедливой России». 

При этом парламентарий продолжает инициировать закон о ликвидации Пенсионного фонда, считая ПФР ненужным посредником между государством и его гражданами.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Назван необходимый размер пенсии для жителей России

Сегодня, 19:09

Эксперты назвали самые доходные вложения 2020 года

Сегодня, 14:04

В РФ предложили ввести пошлины на сталь для снижения цен на жилье

28-12-2020, 11:19

В России банки резко сократили выдачу кредитных карт

26-12-2020, 14:34

Россияне во время пандемии коронавируса стали больше времени посвящать музыке

26-12-2020, 12:09

В России средний размер ипотеки впервые снизился с весны 2020 года

25-12-2020, 13:24

Рабочий день жителей Москвы увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку

25-12-2020, 12:04

В Китае испытывают нехватку рабочих рук

24-12-2020, 13:04

В России значительно подорожали овощи и яйца

24-12-2020, 10:04

У отмены аптечных бонусов нашли побочный эффект

24-12-2020, 00:24

55% россиян не получат годовую премию

23-12-2020, 18:14

Пандемия изменила потребительские привычки россиян

22-12-2020, 23:59

Россияне увеличили траты в онлайн-магазинах перед новогодними праздниками в семь раз

22-12-2020, 12:44

В России лекарства подорожают с 1 января

22-12-2020, 11:09

Раскрыто влияние второй волны коронавируса COVID-19 на зарплаты россиян

21-12-2020, 10:29

Крупнейшие российские банки заменят до 50% пластиковых карт на цифровые

17-12-2020, 12:09

Цена биткоина впервые превысила отметку $20 000

16-12-2020, 19:04

Пандемия коронавируса вернула показатель ввода торговых центров в России на уровень 2003 года

16-12-2020, 15:14

Жителей России успокоили по поводу цен на еду

15-12-2020, 23:54

В РФ решили бороться с ростом цен на продукты по-новому

14-12-2020, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров