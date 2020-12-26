В РФ предложили ввести пошлины на сталь для снижения цен на жилье

Сегодня, 11:19

Анна Лисова

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В РФ предложили ввести пошлины на сталь для снижения цен на жилье

Чтобы снизить цены на жилье, следует ввести экспортные пошлины на продукцию из стали, заявили в Федеральной антимонопольной службе. 

О введении пошлины на сталь для снижения цен на жилье говорится в письме ФАС в Минпромторг. Как сообщает РБК, его направил в ведомство замруководителя ФАС Андрей Цариковский. 

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил разобраться в ситуации с жалобами от застройщиков на подорожание арматуры. В частности, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Денис Новиков заявил, что с середины ноября цена на арматуру выросла на 50%, что сказалось на цене жилья. 

Чтобы удержать цены на жилье от резкого скачка, ФАС предлагает ввести пошлины как на сырье, так и на готовую продукцию. В частности, лом могут обложить пошлиной в 15%. Для стальной заготовки предлагается пошлина в размере 13%. Арматуру предлагают обложить пошлиной в 12%.

Минпромторг пока эту инициативу не комментирует. 

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