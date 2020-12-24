В России банки резко сократили выдачу кредитных карт

Российские банки начали массово снижать выдачу кредитных карт до минимальных объемов. ПО данным на конец ноября 2020 года, всего в России было оформлено лишь 691.4 тысячи карточек, что эквивалентно снижению на 8.2%, пишет «Lenta.ru».

Помимо сокращения количества выдаваемых кредитных карточек, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс» сократился и кредитный лимит — в целом на 4.6%, и составляет около 66 тысяч рублей. Как итог, в конце осени денежный объем оформленных кредитных карточек был ниже на 12%, по сравнению с октябрем, и составлял 45.8 млр. Рублей.

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, такая тенденция связана с изменением процесса одобрения кредитных карточек.

«Последствия пандемии заставляют кредиторов дополнительно избегать возможных долговых рисков, в связи с чем и был уменьшен кредитная лимитная политика при оформлении карточек», - прокомментировал Олег Лагуткин.

Эксперт указал, что на сегодняшний день кредитная карта остается самым сложным видом банковского кредита для российских потребителей. Согласно данным данным бюро кредитных историй «Эквифакс», к концу 2020 года долги россиян перед кредитными организациями составили почти 20 триллионов рублей.