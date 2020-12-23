В России средний размер ипотеки впервые снизился с весны 2020 года

В ноябре впервые с апреля 2020 года средний размер ипотеки снизился на 0,3%. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные, предоставленные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Если в октябре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,92 млн рублей, то в ноябре этот показатель был уже на уровне 2,91 млн рублей. При том, что предыдущие шесть месяцев он постоянно рос.

Гендиректор компании Олег Лагуткин отмечает, что в среднем за год данный показатель вырос на 10,6%. Существенное снижение было зафиксировано только в апреле, когда значение средней суммы кредита упало на 11%. Это падение стало следствием серьезных ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса.

Но вот прогноз по поводу того, что к концу года средний размер ипотечного кредита превысит 3 млн рублей, скорее всего не оправдается. Если судить по прошлому году, то он останется примерно на том же уровне, что и в декабре.

Центробанк сообщал о том, что в октябре 2020 года был обновлен рекорд по выдаче ипотечных кредитов. Было оформлено 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей. То есть, общее количество кредитов выданных в октябре выросло на 6,8%, а их объем увеличился на 8,5%. В тоже время долги россиян по ипотечным кредитам выросли до 8,86 трлн рублей, увеличившись на 3,4%.

Рост спроса на ипотеку, отмечают эксперты, является следствием запуска программы льготного кредитования под 6,5%. Как объяснил глава Минфина Антон Силуанов, будет ли продеваться эта программа после 1 июля 2021 года правительство решит в первом полугодии следующего года.