Рабочий день жителей Москвы увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку

Сегодня, 12:04

Анна Лисова

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Рабочий день жителей Москвы увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку

После перехода на удаленку в среднем рабочий день жителей Москвы вырос до 10 часов. Об этом сообщили аналитики компании Big Data, передает Коммерсантъ.

Но, в тоже время, выросла и средняя продолжительность сна. В столице стали спасть в среднем 7 часов 25 минут, что почти на час больше, чем до пандемии. Жители Москвы стали раньше ложиться и чуть позже вставать. 

Эти изменения стали следствием того, что «домашний офис» повлиял на продолжительность обедов. Также не так часто приходится «задерживаться после работы» из-за того, что утром было сложнее приступить к работе из-за тяжелого пробуждения после короткого сна. 

Согласно данным исследования, весной на удаленке работали две трети москвичей. После ослабления ограничений летом удаленно работал примерно каждый пятый. С октября количество сотрудников на удаленном графике снова начало расти и в декабре увечилось до 34%.

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