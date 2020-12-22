В Китае испытывают нехватку рабочих рук

Сегодня, 13:04

Анна Лисова

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В Китае испытывают нехватку рабочих рук

В Китае испытывают нехватку рабочих рук из-за быстрых темпов роста производства. 

Во втором и третьем квартале текущего года доля Китая в мировом экспорте выросла более чем на 13%. И это самый высокий показатель с 2006 года. Такие темпы роста спровоцировали высокий спрос на рабочую силу, который достиг рекордного уровня в третьем квартале.

На некоторых предприятиях чтобы восполнить нехватку рабочей силы, работникам повысили заработную плату на 25% до 10 000 юаней (1 530 долларов) в месяц, что значительно превышает средние значения.

Ускоренное восстановление экономики Китая после пандемии может спровоцировать в России проблему с трудовыми мигрантами. Поток мигрантов из Средней Азии может переориентироваться на Китай. 

Комментируя сложившуюся ситуацию, аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев заметил, что Китай постепенно переходит в когорту высокоразвитых экономик, поэтому рано или поздно в этой стране возникнет дефицит рабочих рук.

Потоки трудовых мигрантов в Китай, по мнению эксперта, потянутся не только из соседних стран, но из Африки. Также могут вернуться на историческую родину многие китайцы из диаспоры. 

Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша сказал, что у Китая есть еще одна причина искать дешевую рабочую силу за рубежом. И эта проблема в старении населения. Поэтому Китаю придется импортировать рабочую силу, иначе в ряде отраслей он может стать неконкурентоспособным. 

Демографы не исключают, что в итоге многие трудовые мигранты могут выбрать Китай, а не Россию. Там не только обещают выше зарплаты, но в этой стране лучше инфраструктура и более мягкий климат. 

Но на данный момент въехать в Россию проще, чем в Китай, и пока это дает России частичное преимущество. 

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