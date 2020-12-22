В России значительно подорожали овощи и яйца

В России снова выросли цены на продукты, и в этот раз за неделю в среднем плодовоовощная продукция подорожала на 2,9%.

Как сообщает Росстат, сильнее всего за период с 15 по 21 декабря выросли в цене огурцы. Они стали дороже на 10%. На 6,4% подрожали помидоры. В сравнении с декабрем 2019 года, огурцы выросли в цене на 24,7%, а помидоры подорожали на 12,8%.

Существенно выросли в цене яйца. Они подорожали за неделю на 3,2%. Если сравнивать с декабрем минувшего года, то яйца стали дороже на 12,6%. В некоторых регионах цена на яйца выросла более чем на 10%. В шести регионах цены на яйца остались неизменными, а в Мордовии и Хакассии подешевели.

Поднялись за неделю также цены на картофель (2,3%), репчатый лук (1,4%), морковь (1,8%), яблоки (1,1%).

Комментируя рост цен на продукты, эксперты отмечают, что подорожание овощей и фруктов – это результат влияния сезонного фактора. Сейчас на рынок начали завозить парниковые овощи, которые, конечно же, будут дороже тех, которые выращивались в сезон в закрытом грунте.