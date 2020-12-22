У отмены аптечных бонусов нашли побочный эффект

Сегодня, 00:24

Анна Лисова

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У отмены аптечных бонусов нашли побочный эффект

Законы, внесенные «Единой Россией», спровоцировали сокращение ассортимента дешевых лекарств в аптеках. 

Два законопроекта, которые были внесены на рассмотрение еще в начале года, существенно ограничивают размер маркетинговых бонусов аптечным сетям и запрещают бонусы за продвижение жизненно-важных лекарств, пишет «Коммерсантъ».

Парадоксально, но авторы этих законопроектов утверждали, что они повысят доступность лекарств из перечня жизненно важных. Но, как полагают специалисты аналитической компании Deloitte ограничение размера бонусов за продвижение препаратов из перечня может стимулировать аптечные сети значительно снизить оборот некоторых из них. 

Снижение бонусов лишает участников фармацевтического рынка возможности заработать на продаже даже дешевых лекарств. Поэтому производители уже предупредили Минпромторг о том, что будут снимать с производства лекарства, которые не приносят прибыль. 

Сейчас, к примеру, цена упаковки ибупрофена 12 рублей, при том что его производство обходится почти в полтора раза дороже. И если предложенные «Единой Россией» законопроекты начнут действовать, то отпускные цены на некоторые препараты должны быть снижены. И аптечные сети могут пойти на то, чтобы поднимать ценник тех лекарств, на которые государство не регулирует цену. 

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