55% россиян не получат годовую премию

Почти 55% россиян останутся без годовой премии в 2020 году — об этом сообщили аналитики сервиса поиска работы «HeadHunter». Причиной лишения граждан традиционной премии эксперты называют последствия пандемии коронавируса, пишет «ПРАЙМ».

Исходя из данных опроса «HeadHunter», только 9% населения России могут рассчитывать на ежегодную новогоднюю премию. Сообщается, что в опросе, проводимом с 27 ноября по 7 декабря, приняли участие более 13 тысяч респондентов. Из количества опрошенных соискателей 7 тысяч не были трудоустроены, 4.7 тысяч человек работали в компаниях, а 1.1 тысяч занимались своим бизнесом или работали на фрилансе. 6% опрошенных указали, что их уже лишили традиционной ежегодной премии, хотя ранее выплачивали ее регулярно. 5.9% отметили, что премию им выплатят в половинном размере, а 30% опрошенных респондентов еще не имели информации о том, будет ли руководство начислять им премиальную выплату.

Среди тех, кто все-таки дождется годового бонуса, большая часть работает в сфере добычи сырья и госсекторе, наименьшая — в СМИ, сфере искусств и гостинно-ресторанном бизнесе. Исходя из статистики по регионам, больше всего премий получат жители Иркутской и Ленинградской областях — 17% и 16% респондентов, соответственно. Меньше на годовую выплату рассчитывают жители Омска и Свердловска – всего 4% россиян.