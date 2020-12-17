Россияне увеличили траты в онлайн-магазинах перед новогодними праздниками в семь раз

В декабре нынешнего года объем онлайн-покупок, совершаемых россиянами в подарочных категориях, составил более 2,5 млрд рублей, что в 7,5 раз превышает прошлогодние показатели. Такова статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Среди популярных предновогодних трат доля онлайн-заказов составляет около 15%. При этом средний чек на предновогодние покупки в декабре сохраняется на уровне прошлогодних показателей и составляет 5 тыс. рублей.

Как выяснилось, россияне чаще выбирают подарки в магазинах электроники и косметики, реже – кожаные изделия. Действительно гаджеты и в целом электроника лидируют в рейтинге новогодних подарков. Так, на покупку гаджетов россияне потратили за две недели текущего месяца более 15 млрд рублей – столько же, сколько годом ранее.

Средняя сумма покупки составила 7 тыс. рублей – на 11% больше, чем в прошлом году, а доля онлайн-заказов достигает 14%.

Свыше 1,1 млрд рублей в декабре было потрачено на косметику и парфюмерию. Преимущественно россияне предпочитают более бюджетные товары. Примечательно, что сегодня в интернете приобретается уже каждый десятый товар этой категории.

Перед Новым годы вырос спрос на ювелирные изделия. Россияне оставили около 1 млрд рублей в магазинах украшений, на 20% больше, чем в декабре минувшего года. Средняя сумма покупки в этой категории – почти 15 тыс. рублей.

Для приобретения новогодних сувениров россияне обращаются в магазины подарков на 14% чаще, чем годом ранее, и тратят в них на 18% больше – около 0,5 млрд рублей. Это категория – самая популярная с точки зрения онлайн-заказов: более 40% покупок совершаются в интернет-магазинах. Средняя сумма покупки составляет около 2 тыс. рублей.

А вот кожаные изделия и товары для путешествий в этом году не пользуются большим спросом, пишет rbc.ru .

Россияне потратили на сумочки, портмоне и чемоданы за две недели декабря около 150 млн рублей, а средний чек в этой категории составил 3 тыс. рублей.