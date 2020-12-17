В России лекарства подорожают с 1 января

В России с 1 января 2021 года вырастут цены на некоторые лекарства, продукты питания и ряд непродовольственных товаров.

Как сообщает информационный ресурс Прайм , самым существенным будет рост цен на лекарства. В зависимости от типа препарата, некоторые из них могут вырасти в цене на 15%. Минимальное подорожание импортных лекарств будет на уровне 2%. Повышение цен на медицинские препараты обусловлено снижением рубля к доллару.

Что же касается цен на продукты, то на 3-10% подорожает хлеб, также вырастут цены на 3% и более на шоколад, сахар, конфеты и другие сладости. Эксперты объясняют, что рост цен на хлеб – это следствие неурожая, из-за чего подорожала мука и зерно. При этом цена сахара подскочила не только из-за низкого урожая, но также из-за недобросовестных действий ряда крупных продавцов.

На 12% могут подорожать крупы. Будут дорожать мясо, молочная продукция и яйца. Молоко и молочная продукция, объясняют эксперты, подорожает на фоне введения обязательной маркировки с 1 января 2021 года. Мясо и яйца прибавят в цене в том числе из-за подорожания кормов.

Повышение цен на некоторые фрукты и овощи обусловлено частично низким урожаем, а частично – снижением курса рубля к доллару.