Пандемия изменила потребительские привычки россиян

Вчера, 23:59

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Пандемия изменила потребительские привычки россиян

Самоизоляция изменила потребительские привычки россиян.

По данным аналитиков платежного сервиса ЮKassa (платежный сервис ЮMoney), в 2020 году россияне покупали товары и еду с функцией доставки значительно чаще, чем это было раньше. Специалисты связывают эти изменения с самоизоляцией людей.

Например, средний чек на готовую еду и продукты с доставкой стал больше в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом - вырос с 498 до 1681 рублей. Чуть менее вырос средний чек с «физическими товарами» - в 2,1 раза или до 1833 рублей. Стал больше спрос и на сервисах с фильмами, музыкой и другим развлекательным контентом. Там почти в 2,8 раза выросло количество платежей. Платили больше и за онлайн-обучение - почти на 48%.

«Самоизоляция изменила потребительское поведение россиян — они стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно», — говорят авторы исследования.

А вот у сервисов по продаже билетов на поезда и самолеты, а также в кино, театры, музеи и на концерты обороты упали: этот год оказался убыточнее прошлого на 58% и 40% соответственно.

Специалисты отмечают, что оплачивали свои покупки россияне с помощью интернет-банкинга, банковских карт и электронных кошельков и эти показатели также выше прошлогодних - на 22%, 17% и 4% соответственно.

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