Раскрыто влияние второй волны коронавируса COVID-19 на зарплаты россиян

Сегодня, 10:29

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Раскрыто влияние второй волны коронавируса COVID-19 на зарплаты россиян

Прямая взаимосвязь последствий второй волны коронавируса и финансового состояния россиян была определена экспертами. Финансовые аналитики указали, что начисленный фонд оплаты труда очень отклонился в меньшую сторону от нормального трендового уровня, информирует «РБК».

По данным аналитиков, тот объем средств, которые россияне получили от работодателей в осенний период, когда была объявлена вторая волна коронавируса, отставал от нормальных значений почти так же, как и в первую волну пандемии. Сообщается, что в апреле и мае граждане получили на 6.1 и 7.7 процентов меньше от ожидаемой зарплаты, а в сентябре и октябре это значение составило 5.5 и 8.9 процентов соответственно. При этом в летний период, когда были отменены некоторые карантинные ограничения, отклонение ФОТ от нормы составило всего 2.5 процента.

В то же время финансисты отмечают, что в осенний период пандемии наблюдался рост средних номинальных зарплат: в октябре они увеличились на 3.4 процента, а в ноябре — на 12. По заявлению экспертов, рост средних номинальных зарплат при одновременном сокращении начисленного ФОТ говорит о том, что примерно треть россиян потеряли работу, и не смогли трудоустроиться до сих пор. Самые заметные сокращения зарплат были зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите — на 11.3%, в транспорте и логистике — на 8.3%, услугах ЖКХ 6.3%.

«Это стало прямым следствием второй волны пандемии», - подытожили аналитики.

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