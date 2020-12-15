Крупнейшие российские банки заменят до 50% пластиковых карт на цифровые

Крупные российские банки приняли решение заменить пластиковые карты цифровыми. В частности, Сбербанк и ВТБ готовы через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%. В частности, Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% всех карт в цифровом формате. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Подобные планы у ВТБ: к 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт.

Как заявили представители ВТБ, сейчас на долю виртуальных карт в банке приходится 5% выпуска, а оборот по ним достиг 8 млрд рублей. Как отметили в банке, спрос на цифровые карты увеличивается: в ноябре в ВТБ было эмитировано в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе. С начала года объем эмиссии превысил 300 тыс. штук. У банка «Санкт-Петербург» также есть планы по отказу от «пластика». Ожидается, что уже в ближайшее время банк начнет замещать часть «пластиковой» эмиссии на цифровую.

Между тем большинство российских держателей банковских карт предпочитают «пластик».

Отметим, что цифровые банковские карты выпускаются в онлайн-банкинге. Они не отличаются по функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой ее следует загрузить в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

Переход на цифровые карты будет осуществляться постепенно. В следующем году клиенты банков смогут оформлять цифровые карты как дополнение к пластиковым. При этом смартфон должен будет поддерживать технологию NFC, которая позволяет совершать бесконтактные платежи. Позднее такая функция будет доступна при перевыпуске карт.

Как сообщает Центробанк, за второе полугодие нынешнего года в России выпущено 284,8 млн банковских карт.