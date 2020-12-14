Цена биткоина впервые превысила отметку $20 000

Стоимость биткоина, самой известной криптовалюты, впервые в истории превысила отметку в $20 000. Об этом свидетельствуют данные онлайн-биржи CoinMarketCap. Три года назад курс биткоина приближался к указанной отметке, но тогда так и не смог ее пробить.

Согласно данным этой биржи, по состоянию на 17.00 по Москве сегодня, 16 декабря, прибавивший почти 5,5 процента биткоин достиг стоимости почти $20 320. Рыночная капитализация достигала $373,9 миллиарда.

Напомним: предыдущий исторический максимум эта криптовалюта обновила в ноябре. На тот момент курс поднялся до $19 800. До этого момента была рекордной цена от 18 декабря 2017 года. На тот момент стоимость биткоина была на уровне $19 783.

Вскоре после этого самая известная криптовалюта мира начала падение, которое завершилось обвалом - в декабре 2018-ого один биткоин стоил $3500.

«Внимание теперь смещается к следующей круглой цифре — $30 000. Это старт новой главы для биткоина», — заявил в интервью с агентством Bloomberg сооснователь компании займов в криптовалюте Nexo Антони Тренчев.