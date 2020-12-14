Жителей России успокоили по поводу цен на еду

Вчера, 23:54

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Жителей России успокоили по поводу цен на еду

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заверил российских граждан, что заморозка цен на некоторую категорию товаров однозначно не приведет к их подорожанию. Представитель ведомства сообщил, что Минпромторг тщательно контролирует процесс заморозки цен и не допустит, чтобы реализаторы создавали искусственный дефицит или повышали стоимость таких продуктов, передает «Lenta.ru».

Виктор Евтухов сообщил, что на данный момент никаких предпосылок для того, чтобы заявлять о повышении стоимости цен на категорию социально значимых товаров нет. Он отметил, что с началом 2021 года предполагается заморозка цен на такие базовые продукты питания, как подсолнечное масло, мука, макароны и хлеб. 

«Минпромторг будет внимательно следить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения», - сообщил Евтухов. 

При этом замглавы Минпромторга пояснил, что подорожание сахара и подсолнечного масла на 5%, которое было зафиксировано в декабре, никак не связано со стремлением правительства заморозить цены на эти товары. 

Известно, что 14 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству заключить соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации стоимости товаров до 20 декабря 2020 года. Предполагается, что действовать такой контракт будет до конца первого квартала 2021 года.

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