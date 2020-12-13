В РФ решили бороться с ростом цен на продукты по-новому

Минсельхоз нашел «инструмент» для борьбы с ростом цен на отдельные продукты, которые входят в состав так называемых базовых. Ведомство уведомило отечественных производителей сахарного тростника, что если цены в ближайшее время не снизятся, будет рассмотрен вопрос об отмене импортных пошлин.

«В случае если цена производителей не снизится, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются», — уточнил министр Дмитрий Патрушев.

Министерство сельского хозяйства считает, что на внутреннем рынке будет повышено предложение сахарного тростника за счет поставок зарубежных компаний, которые прежде не поставляли его из-за высоких пошлин. Те же производители, которые поставляли тростник ранее и делают это сейчас, смогут опустить отпускные цены вследствие снижения его себестоимости.

В декабре в России зафиксирован стремительный рост цен на продукты питания. Владимир Путин, президент страны, заявил, что подобное недопустимо. Неделя - именно такой срок дал российский лидер правительству для решения вопроса с ростом цен.

Согласно данным статистики, цены на некоторые продукты из числа базовых выросли на десятки процентов. Больше всего подорожали сахар и растительное масло.