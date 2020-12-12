Россияне не желают работать неофициально

Сегодня, 15:39

Александр Зуев

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Россияне не желают работать неофициально

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов РАНХиГС сообщает о том, что пандемии коронавируса внесла некоторые коррективы в российскую экономику и сферу занятости населения. В частности, было отмечено, что за последнее время в России сократился спрос на теневые услуги. Доля работающих неофициально уменьшилась до 20,5 %, а тех, кто получают от этого основной доход, — до 11,3%. 

Почти 42% опрошенных заявили, что в течение месяца оплачивали те или иные услуги неофициально. В 2006 году об этом сообщали 56% респондентов. Если четырнадцать лет назад  россияне оплачивали 2,2%  услуги в течение месяца, то в 2020 году — 1,8%.

Свой выбор в пользу неофициальной занятости опрошенные граждане объясняли отсутствием вакансий на официальном рынке труда и возможностью работать по удобному графику. Часть респондентов заявили, что выбрали такую форму занятости из-за возможности не платить налоги. 63,2%  участников опроса считают, что снижению масштабов теневой экономики может способствовать уменьшению налоговых выплат.

Сегодня наибольшую группу в структуре «серого» рынка труда представляют наемные работники. На их  долю приходится 57%. Далее идут самозанятые, не зарегистрировавшиеся в приложении Федеральной налоговой службы (41%) и работодатели (2%).

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