Правительство просит запастись едой: договориться с ЕС не удалось

Сегодня, 12:49

Анна Лисова

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Правительство просит запастись едой: договориться с ЕС не удалось

Британское правительство не смогло согласовать с Евросоюзом выгодные для Великобритании условиях выхода из ЕС, поэтому вскоре это может серьезно ударить по благосостоянию британцев, уверены эксперты.

Ситуация идет к тому, что выход Великобритании из ЕС будет проходить по так называемому Brexit no-deal. А это значит, что никаких дополнительных условий выхода не будет, и ЕС попросту введет по отношению к Великобритании свои тарифы, что, по сути, станет для Лондона аналогом экономических санкций, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже говорил о том, что британцев могут коснуться серьезные экономические проблемы. При этом он отмечал, что в стране не будет перебоев с едой и лекарствам, а правительство продолжит бороться за национальные интересы.

Но, как отмечают эксперты, порой демонстрация британской несгибаемости и решительности в борьбе за национальными интересами дорого обходится простым британцам.

К примеру, Лондон готов к тому, чтобы ограничить доступ рыболовным судам ЕС в свои воды, но в итоге может столкнуться с аналогичными ограничениями, что для британцев будет более ощутимо, чем для рыбаков из Евросоюза.

Уже сейчас эксперты прогнозируют рост цен в Великобритании на европейские автомобили. В принципе, подорожать может все, что завозится в страну из Евросоюза, и на некоторые товары и продукты рост цен может быть очень заметным.

И все это, отмечают политологи, только настроит британцев еще больше против Брюсселя.

Но вот достаточно ли у Великобритании, даже с уровнем ее экономики, ресурсов и резервов, чтобы пройти через эту проблему, сказать сейчас сложно. Ведь все зависит от множества факторов и от ситуации в мировой экономике в том числе.

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