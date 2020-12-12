Стало известно, сколько европейцы тратят на еду

Сколько в Европе тратят на еду жители разных стран подсчитали эксперты РИА Новости .

Доля трат на питание в странах Европы очень отличается. И если в странах с высоким уровнем экономики население тратит на питание не более 15% семейного бюджета, выделяемого на потребительские расходы, то в менее благополучных странах затраты на еду могут достигать половины выделяемой на потребительские расходы суммы.

Наименьшая часть семейного бюджета на еду уходит у жителей Люксембурга. Они тратя на продукты 8,4%. Далее в рейтинге идут Нидерланды и Великобритания. Жители этих стран на питание тратят 10,6% своих потребительских расходов. В пятерку вошли также Ирландия (11,5%) и Германия (11,7%).

Россия заняла в этом 31 место. По итогам 2019 года россияне тратили на еду 29,7% своих потребительских расходов, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Самая высокая часть расходов на питание в сравнении с размером трат на потребительские расходы в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Так, в Казахстане на питание население тратит в среднем 49,4% потребительских расходов. Жители Украины и Молдавии выделяют на это около 40% доли трат на потребительские расходы.