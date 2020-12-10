В России за год в 8 раз снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

Сегодня, 11:44

Анна Лисова

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В России за год в 8 раз снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

Число продуктов с превышением содержания генно-модифицированных организмов (ГМО) в России за год снизилось в восемь раз. 

Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает ТАСС

Если в 2019 году при проведении исследования продуктов на содержание ГМО были выявлены нарушения в 0,04% проб, то в 2020 году доля таких проб сократилась до 0,005%. Это свидетельствует о том, что обязательная маркировка ГМО соблюдается производителями более тщательно. 

Роспотребнадзор сообщил, что в случае выявления незарегистрированных линий ГМО, продукция изымается из оборота, а информация о нарушении передается в таможенные органы, после чего вносится в перечень рисковой. 

Напомним, в России проводится регистрация продуктов с комплексной оценкой рисков и учетом содержания в них ГМО. При проведении проверки обязательными являются молекулярно-генетические исследования, медико-биологическая оценка безопасности, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

 

 

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