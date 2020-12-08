Зимние холода в Европе подняли цену газа до максимума за 20 месяцев

В Западной Европе поднялась цена газа на спотовом рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев. Причина тому - наступивший зимний холод и первый за зиму день с минусовой температурой.

С наступлением зимы цены на газ на крупнейшем в Европе хабе, нидерландском TTF, подскочили до 194,9 долларов за тысячу кубометров, что стало максимумом за последние 20 месяцев. В последний раз стоимость газа находилась на таком уровне 10 апреля 2019 года. С начала декабря котировки топлива на TTF составляли 183 доллара, пишет interfax.ru .

В последний месяц Европа начала активно выбирать газ из хранилищ. Если такая динамика сохранится, то запасы газа за месяц сократятся на 20 миллиардов кубометров, что станет рекордом января 2017 года. Цены на газ могут снизиться, если сбудутся прогнозы синоптиков о том, что к концу недели потеплеет. Поступление сжиженного природного газа в газопроводную сеть Европы с терминалов СПГ в декабре может повторить по объемам результат ноября 2020 года. Ранее в «Газпроме» заявили, что поставки топлива австрийской OMV по новому контракту указывают на важность российского газа для Европы.